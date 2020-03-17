На период карантина для ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса решен ряд вопросов, – закон

Верховная Рада Украины (ВРУ) на внеочередном заседании 17 марта приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID–19)». За принятие законопроекта в целом проголосовали 344 народных депутата, передают «Донецкие новости».

В документе указан целый ряд мер социально-экономического характера, которые направлены на своевременную закупку необходимого медицинского оборудования и изделий, лекарств, обеспечение населения социально значимыми товарами, защиту прав работающих, экономическую поддержку предприятий на период кризиса и прочее.

Для переселенцев и жителей временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей принятый закон предусматривает решение блока важных вопросов, в том числе отсрочку 60-дневной верификации, запрет на прекращение выплат «Ощадбанком» и запрет на проверки по месту жительства.

Так, в п.3 Заключительных положений указано, что на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает основания полагать, что ВПЛ вернулось к оставленному месту постоянного проживания;

прекращение ПАО «Государственный Ощадбанк Украины» расходных операций по текущему счету внутренне перемещенного лица при отсутствии прохождения физической идентификации;

осуществление контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания / пребывания.

Кроме того, законом запрещается начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги; прекращение предоставления услуг ЖКХ за неуплату, принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья при исполнении решений судов о взыскании задолженности за услуги ЖКХ.

Документом устанавливается ответственность за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм: штраф для граждан от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц – в размере от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Также устанавливается ответственность «за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано COVID-19».

Также законом предусматривается, что медикам и другим работникам, привлеченным к ликвидации вспышки заболевания, будут установлены доплаты в размере до 200% заработной платы.

Напомним, решением Кабинета Министров Украины 16 марта был принят ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет железнодорожного, авиасообщения, автобусных пригородных, междугородных и межобластных пассажирских перевозок. Также ранее сообщалось, что на время действия ограничений, установленных для контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе в течение карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.