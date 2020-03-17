Жителей Краматорска и других городов запугивали «дезинфекцией» с самолетов

В соцсетях в Краматорске (Донецкая обл.) 16 марта внезапно стала распространяться информация о том, что якобы город будут в ночное время «дезинфицировать» с использованием самолетов. Подобные информационные атаки, по сообщениям СМИ, были зафиксированы также в Киеве, Львовской и Тернопольской областях.

Мэр Краматорска Андрей Панков на своей странице в Facebook опроверг ложное сообщение о «дезинфекции»: «Сейчас в Сети распространяется ложная информация о, якобы, дезинфекции города Краматорска с самолетов сегодня ночью. Заверяю жителей, что это – фейк, который не соответствует действительности. В случае необходимости и при наличии любой важной информации относительно распространения коронавируса, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом на официальном веб-сайте (Краматорска). Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации!»

Скриншот фейкового сообщения

Служба безопасности Украины заявила, что в последнее время киберспециалисты фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине.

«Свежий пример – слухи о якобы ночном распылении над Киевом и другими городами химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23:00 до 05:00. Мы же советуем взвешенно относиться к любой непроверенной информации», – отмечается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что те, кто хочет расшатать ситуацию в этот непростой период, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.