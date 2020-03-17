Запрет пассажирских перевозок и новые ограничения по карантину, – решение правительства

На срочном заседании Кабинета Министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба правительства.

Об этих мерах глава государства ранее заявил в своем видеообращении, в частности, о том, что до 3 апреля вводится запрет железнодорожного, авиасообщения, автобусных пригородных, междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также прекращается работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Запрещаются перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

При этом АО «Укрзализныця» разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем или международном железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Министерством инфраструктуры Украины, Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел и Государственной пограничной службой.

Кроме того, как и анонсировал президент Зеленский, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается работать продуктовым магазинам, автозаправкам, аптекам, банкам и страховым компаниям.

Министерству здравоохранения поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Кроме того, максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности – также работу в режиме онлайн.

Контролировать выполнение данного постановления правительства будет Министерство внутренних дел и Национальная полиция.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пенсионерам доплатят по 1 тыс. грн в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.