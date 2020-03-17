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Запрет пассажирских перевозок и новые ограничения по карантину, – решение правительства

17.03.20 08:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На срочном заседании Кабинета Министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба правительства.

Об этих мерах глава государства ранее заявил в своем видеообращении, в частности, о том, что до 3 апреля вводится запрет железнодорожного, авиасообщения, автобусных пригородных, междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также прекращается работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Запрещаются перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

При этом АО «Укрзализныця» разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем или международном железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Министерством инфраструктуры Украины, Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел и Государственной пограничной службой.

Кроме того, как и анонсировал президент Зеленский, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается работать продуктовым магазинам, автозаправкам, аптекам, банкам и страховым компаниям.

Министерству здравоохранения поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Кроме того, максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности – также работу в режиме онлайн.

Контролировать выполнение данного постановления правительства будет Министерство внутренних дел и Национальная полиция.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пенсионерам доплатят по 1 тыс. грн в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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