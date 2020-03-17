В «ДНР» обещают дезинфицировать транспорт при выявлении пассажиров с температурой

В «ДНР» собираются проводить санитарную обработку транспорта и объектов в зоне «таможенного контроля ДНР» в случае выявления людей с симптомами пневмонии, вызванной новым коронавирусом, передают местные интернет-ресурсы.

Как утверждает «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, санитарные обработки будут проводиться в пунктах пересечения «границы» после каждого выявленного пассажира с высокой температурой.

«Обязательно будет проходить сануборка транспорта, в котором ехал этот человек», – сказала «министр».

По ее словам, в случае выявления в автобусе или автомобиле хотя бы одного человека с симптомами вируса все остальные пассажиры будут направлены на домашний карантин.

«Повышенная температура тела – один из главных симптомов COVID-19, поэтому люди с температурой 37,2 градуса и выше будут взяты под наблюдение», – заявила Долгошапко.

Напомним, ранее в «ДНР» заявили, что на 16 марта под наблюдением по поводу коронавируса находятся 2 человека.