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В «ДНР» обещают дезинфицировать транспорт при выявлении пассажиров с температурой

17.03.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» собираются проводить санитарную обработку транспорта и объектов в зоне «таможенного контроля ДНР» в случае выявления людей с симптомами пневмонии, вызванной новым коронавирусом, передают местные интернет-ресурсы.

Как утверждает «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, санитарные обработки будут проводиться в пунктах пересечения «границы» после каждого выявленного пассажира с высокой температурой.

«Обязательно будет проходить сануборка транспорта, в котором ехал этот человек», – сказала «министр».

По ее словам, в случае выявления в автобусе или автомобиле хотя бы одного человека с симптомами вируса все остальные пассажиры будут направлены на домашний карантин.

«Повышенная температура тела – один из главных симптомов COVID-19, поэтому люди с температурой 37,2 градуса и выше будут взяты под наблюдение», – заявила Долгошапко.

Напомним, ранее в «ДНР» заявили, что на 16 марта под наблюдением по поводу коронавируса находятся 2 человека.

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