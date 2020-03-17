Освобождение пленных: Кто может попасть в новые списки на обмен

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новое освобождение пленных. Он заявил, что в ближайшие месяцы Украина вернет домой всех граждан, содержащихся на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Об этом была достигнута договоренность в Минске 11 марта на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает «Радио Свобода», в списки пленных на обмен могут войти люди, которые остаются в незаконном заключении в «Л-ДНР». Ко многим из них применяли пытки, и этот перечень ни в коем случае не является исчерпывающим.

Андрей Гаррюс, находится в плену «ДНР» с декабря 2018 года. «Когда Андрея привезли домой на «обыск», его не узнала даже родная мать... В наш дом в поселке Криничная, который входит в состав Макеевки (Донецкая обл. – ред.), приехали несколько так называемых "военных ДНР" – прямо целая штурмовая группа. Беременную невестку и маленького внука закрыли на втором этаже», – рассказал отец Андрея Сергей Гаррюс.

Когда началась необъявленная война, Андрей был милиционером-водителем в Донецке. С началом боевых действий он уехал в Днепропетровскую область, там женился и пытался найти работу. Но это удавалось крайне трудно. За несколько лет скитаний и жизни в тесной однокомнатной квартире, мужчина решил возвращаться обратно в Криничную. Андрея Гаррюса и еще двух местных жителей, Юрия Иванова и Станислава Суровцева, «силовики ДНР» обвинили в якобы подготовке диверсий.

Вячеслав Засыпка. «Брат пропал в марте 2018 года. Когда начали искать, оказалось, что он уехал на временно оккупированную территорию. На самом деле мы до сих пор не знаем, как так произошло. По основной версии, Вячеслав отвозил в Макеевку свою знакомую – она хотела приобрести там дом для своих родителей. Наконец, их обоих задержали представители так называемого "МГБ"», – рассказывает сестра Галина Закревская. Она ждала его в день большого обмена 29 декабря 2019 года за шлагбаумом КПВВ «Майорск». Однако брата так и не включили в списки. В тот же день Галина передала информацию Службе безопасности Украины. Там ответили, что следят за делом, но сторона «ДНР» не подтверждает готовность передать этого пленника. За год до попадания в плен Вячеслав Засыпка получил тяжелые ожоги левой части тела. Бывшие пленники «Изоляции» в один голос говорят, что этот факт не останавливал палачей – Вячеслава, в частности, били током. «Пытали именно по обожженным участкам. После операций брата кожа стала похожа на крыло бабочки – такая же тонкая и уязвимая», – рассказывает сестра.

Виталий Атаманчук. 68-летнего пенсионера «арестовали» в Донецке подконтрольные России «силовики ДНР» 4 сентября 2018 года без причины и разъяснений. За ним пришли ночью и забрали, в чем был одет. Вместе с Виталием забрали жену и сына, которых впоследствии, после избиения, отпустили. Вскоре, уже на свободе, его сын умер. Виталия ждет из плена дочь. Родственники не могут получить никакой информации о муже и отце.

Валерий Матюшенко. Жителя Комсомольского (Старобешевский р-н Донецкой обл.), о проукраинской настроенности семьи которого знали «все в городе», схватили на площади 15 июля 207 года, накинув мешок на голову. Угрожали, что жену также «арестуют». «А теперь решай сама: ребенок в детский дом. А ты следом», – после этих слов в «МГБ ДНР» Татьяна Матюшенко собрала ребенка и уехала из «ДНР». Сейчас у Валерия плохое состояние здоровья: воспаленные лимфоузлы, кровоизлияние в глаз. Жена говорит, что его пытали и угрожали расправой с семьей.

Роман Онищук. «Есть ваш Рома» – эти слова услышала мать из телефонной трубки после того, как 2 года сын считался пропавшим без вести. В 2015-м году его, бойца отдельной 24-й механизированной бригады похитили прямо из такси в районе Северодонецка (Луганская обл.) на подконтрольной Украине территории. Роман сейчас содержится в Луганском СИЗО.

Сергей Русинов. Ему всего 22 года, и он студент Луганского колледжа культуры и искусств. В «ЛНР» его забрали в плен за комментарии и лайки в российской соцсети «ВКонтакте».

Вадим Дреев. Мужчина имеет инвалидность 2-й группы, на чем акцентируют внимание российские СМИ – «психопат, которого завербовали украинские спецслужбы». Вадима показательно возили по городу и снимали для пропагандистского ТВ. Он неудачно съездил в Станицу Луганскую: схватили в апреле 2019 года при пересечении блокпостов. 50-летнего луганчанина в «ЛНР» обвиняют в причастности к подрывам 4-х памятников в неподконтрольном Луганске.

Александр Марченко. Его случай – один из немногих, когда в «Л-ДНР» передают человека прямо российским официальным органам. Марченко взяли, когда он посещал Донецк, чтобы найти отобранное у него авто. Его вывезли в Россию и удерживают в СИЗО Краснодара.

«Ясиноватские подрывники». Так называют подростков, которых схватили и «приговорили» на 10-15 лет за то, что они якобы за деньги взрывали машины участников незаконных вооруженных формирований и местных предпринимателей. Среди незаконно задержанных в 2016 году были Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Арсений Белавин и Денис Коваль. В будущий список на обмен может попасть только Богдан Ковальчук – все остальные пленники еще в 2019 году согласились на «процедуру помилования». Как утверждают в «ДНР», ребят отпустили «на перевоспитание родителями».