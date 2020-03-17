Покровск: Шахтеры «Краснолиманской» полгода без заработной платы

Работники госшахты «Краснолиманская» в Покровске (Донецкая обл.) почти полгода не получают заработную плату. В феврале горняки в знак протеста приковали себя к канистрам с бензином у здания городской администрации. Но задолженность по зарплатам до сих пор не погашена. Шахтеров отправляют в вынужденные отпуска, люди увольняются.

«У нашего руководства никакой реакции не было. Ни у профкомов не было, ни у и.о.директора Коваленко Владимира Александровича – тоже никакой реакции», – рассказала Елена Сазонова, машинист насосных установок ГП «Угольная компания "Краснолиманская"».

Из-за ухудшения состояния здоровья женщина прекратила участие в акции протеста через месяц.

«Из администрации никто на контакт не выходил. Ни директора – ни Коваленко, ни Илющенко, ни Щепотин [глава профкома]. Никто к нам не приходил ни с какими-то уговорами, решениями нашей проблемы по выплате заработной платы. Им абсолютно все равно – есть мы здесь или нет», – говорит Павел Гордиенко, председатель участкового профкома участка №10 ГП «УК "Краснолиманская"».

Протестующих коллег-шахтеров поддерживают другие сотрудники «Краснолиманской», регулярно приносят им еду и предметы первой необходимости.

Павел Гордиенко отметил, что местное отделение Государственной службы по вопросам труда в течение двух недель не дало ответ на запрос шахтеров.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в связи с ситуацией по шахте «Краснолиманская» рассказал о том, что руководство предприятия дает неправдивую информацию.

«Выяснилось, что руководство госкомпании не отчитывается перед министерством (Министерством энергетики и защиты окружающей природной среды – ред.) не только о производственных показателях, но и по существующей задолженности по заработной плате. И министерство там назначило одного человека генеральным директором, его отправляют на больничный, а руководит другой. И он рассказывает "на камеру", что они отчитываются перед министерством. То есть этот вопрос "завис", очень жалко людей», – резюмировал Волынец.

Протестующие говорят, что сдаваться не собираются, будут стоять до последнего. Хотя, по их словам, формат протеста намерены пересмотреть: начать голодовку или найти применение канистрам с бензином.

Напомним, 16 февраля в Покровске несколько работников ГП «УК "Краснолиманская"» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требовали погашения долгов по заработной плате.

В ходе очередной сессии Покровского городского совета 21 февраля депутаты проголосовали за принятие обращения к центральным органам власти Украины в связи с ситуацией на шахте «Краснолиманская», где уже более 4-х месяцев горнякам не выплачивают заработную плату. За счет средств местного бюджета горсовет предоставляет единовременную материальную помощь шахтерским семьям с детьми, проживающим на территории городов Покровск, Родинское и поселка Шевченко. Городская власть выплачивает по 1 тыс. грн на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Орбита»