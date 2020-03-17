Лариса Лисняк: Когда тебе изменил Донбасс

– Ну, что ты дуешься. Умная же баба. Ты же не только из книжек, но и головой понимаешь: мужики – полигамны.

– Дуюсь? Уже нет. На, получи «ответку»…

Да, в каждой семье бывают катаклизмы. Уровень штормления – субъективен (впрочем, как и уровень штиля). Когда ты субъект – эмоции зашкаливают, волны накрывают, ты захлебываешься в этой пене, твои легкие заполняет соленая морская горечь… Когда объект – ты Мачо (или Нимфа), ты скользишь по волне и наслаждаешься порождениями бурления пены... плотной пены... наполненной хоть и сиюминутным, но самым сладострастным наслаждением, страстью и… надеждой на продолжение… на будущее… Но… настает рассвет… И пена опадает… Пузырьки шампанского деградируют в черепную тяжесть… И ты в наготе обнимая Ее/Его вмиг понимаешь – вот она… Смерть… отношений.

Ты резко представляешь, как приедешь на такси, мгновенно найдешь ключ от квартиры и потом на несколько минут замрешь перед дверью. Что там за ней? Спит ли Он/Она? Не важно, спит ли… насколько далеко Он/Она от двери?.. Авось, в ванной… тогда будет время, войдя, – прийти в себя, вдохнув наш, аромат нашего дома, нашей Семьи… Того стойкого благоухания, которое сопровождает тебя всегда, даже когда ты с Другой/ Другим. Именно по этой ауре ты оцениваешь всё происходящее вокруг: вроде и костюм хорошо сел, но что-то не то… «Ты прекрасна» говоришь ей, но при этом сравнивая с Ней… И сказав, тут же осознаешь, что она прекрасна здесь и сейчас, а Она – именно в данный момент, ну, как бы интеллигентнее выразится, чтобы не обидеть… ну, не идеальное разрешение доминантсептаккорда (пусть будет так J ). Но если пройтись по прошитой годами строчке... Строчка – короткий, четкий, отрывистый шаг, сшивающий нашу жизнь. Пусть временами нить путается, ее приходится рвать. Но вот послюнявишь оборванные кончики, обмотаешь вокруг пальцев, затянешь в узелок… вроде, и дальше пошел… по ровной строчке.

Главное – не оборачиваться назад. Потому что там – вон тот узелок, а за ним еще вон тот. Все они Смертью у тебя сидят в памяти… натирают твою жизнь… до мозоли, до шпоры, которая всегда дает о себе остро знать. И вроде чуть-чуть наклонил шаг, а тут она – это пронзающая всё тело боль. И ты хочешь казаться мудрее (да, я же книжки читала / да, я же фильмы смотрела/… да… мне же мама говорила), ты хочешь… Но боль! И ты начинаешь говорить всё… Всё, что тебе книжки / сериалы/ мама именно орали – вот только это никогда и никому не говори, вот именно так не делай… Но ты начинаешь изливать свои мысли, как они есть, как они именно сейчас и в данный момент льются… Боже, как хорошо! Наконец-то, что терпела и накапливала годами, высказала…

Стало ли мне от этого легче? Да – именно здесь и сейчас… Пройдут минуты, час, день, и я пожалею о сказанном. И Он пожалеет о своем сказанном в ответ. Я буду корить именно себя: ведь десятилетия все это продолжалось, все эти годы я хотела сказать, проорать… Но я понимала – у нас Семья, а живя в однушке, это может услышать еще и сын… Все годы я находила массу причин, почему не должна была это говорить. Главная из них: у нас действительно упоённая Семья, таких нет, мы в своем счастье – единственные во Вселенной… Почему не выдержала и высказала? Потому что все эти годы, когда я наслаждалась Семьей, меня «науськивали». И Его «науськивали». (Конечно, такое «оправдание» трещин наших взаимоотношений – лишь защитная реакция).

А быт сожительства временами становится пресным… И тут вдруг Соседка… Подруга… То раз у нее соли не оказалось, то другой она в знак благодарности пирог принесла… да еще с бутылочкой шампанского. Посидишь так на кухне, выскажешься и понимаешь, что не так уж и плохо – у всех так, а бывает и хуже.

Одним вечером Она пришла возвращать очередную лампочку, а я в это время «мстила».

И вот приезжаю на такси, мгновенно нашла ключи и замерла перед дверью. Авось, в ванной… Тихооонечко всовываю ключ в замок, максимааально медленно (т.е. тихо) пытаюсь его провернуть…Только бы не заскрипела! Не заскрипела. Спасибо тебе, дверь.

Пошатываясь, но максимально тихо расстегиваю босоножки… Шепчу, целуя котиков, чтобы они не издавали дополнительных звуков. Моя цель – прокрасться на цыпочках в спальню, тихонечко лечь под одеяло… с краешку… и прикинуться, что все хорошо, и я уже как час сплю…

Прокрадываюсь… а кровать и не расстелена. В ванной – тишина… Фух, вроде, пронесло. Ну, что, пушистики, идемте на кухню – покормлю.

Ложусь, засыпаю… И сквозь сон тихооонечко всовывается ключ в замок… И дверь-подруга своим скрипом «спалила малину». Я же все равно типа сплю. Он тихонечко ложится с краешку…

Самый тягостный момент – обоюдное просыпание. Спиной друг другу, и каждый – со своего краешка. Каждый из нас делает вид, что спит. Час. Два. Задремала… Три… Кто первый решится на движение? Четыре… Задремала… Господи, ну почему сегодня суббота?!

С кухни доносится шлейф кофе… Главный тест на осознание «семья ли мы еще» – сварена ли и на тебя порция кофе. Лежишь, прислушиваешься к движениям через коридор. Прибежали радостные сытые пушистики… Вот оно что – значит, они Его подняли первым.

Ну, соберись… Ну, ничего же сверхестественного не произошло… Вставай, и иди…

Встаю. И иду.

Целуем друг друга в щечку, делаем вид, что ничего не произошло… Ведь кофе сварен и на мою персону.

Раз суббота, мы вместе вынужденно вынуждены прожить сегодня (Господи, а еще и завтра!). Ну, будем проживать, куда деваться… Заговорить о произошедшем никто не решится…А потом рынок, а давай редиску купим, поехали тебе за кроссовками, ой, какой кардиганчик! Что-что? Кардиганчик! Ну, типа вязаная длинная кофта без пуговиц. Аааа... А тут и сын от бабушек вернулся… Закрутилось – завертелось… А очередной узелок на нашей семейной строчке таки образовался. И вначале он был узелищем... Но мы жили дальше, иногда в моменты эмоций оглядываясь назад. И с каждым годом это узелище становилось все обтесаннее, покладистее, все меньше и меньше… Но «на нет» не сходило. Продолжало натирать, как и те – перед ним.

Сначала советовала мама. Слушала, уважительно, но не верила. Я же от тебя ждала не того, что «семья – ячейка общества», а что «доченька, все бывает, и у нас с папой было, и вот как мы выходили из таких ситуаций». Советовали подруги. Но у одних опыта такого не было, поэтому цитировали нами же зачитанные книжки. У других – и опыт был, но когда узнала с кем, то еще больнее становилось. Самую правду мне сказала лишь бабушка, и то со словами: расскажу, как у нас с дедом все было, потому что мне уже помирать… Рассказала. Померла… Но вековой опыт бабушки особо не помог – иные времена, иные нравы. А вот сам факт откровения – очень даже. Возьму себе на вооружение: самое смачное из своей жизни припасу для откровений «на помирать».

И тут пошла мода на психологов. Внешних типа академических советчиков. За твои деньги готовы по крупицам собрать мир в твоей семье, если не получится – выстроить новый. Советуют одну, вторую. Навожу справки: у той – третий брак в 40 лет, та – разведёнка с тремя детьми, этой 37 – ни разу замужем не была. Но все хотят заработать на твоей боли. Бабоньки, наш с вами тренинг – замутить в ресторане с шампанским, да поплакаться. В принципе, так и сделали.

И вот уже 6 лет порознь, по разные стороны линии разграничения. Фактически научились жить друг без друга. Независимо. Он готовит себе супы-борщи – по скайпу выглядят очень аппетитно. «Привет, я в "Эпицентре". Выбираю разводной ключ. По вайберу скинула тебе фотки трех, которые мне больше всего понравились». «Ну, чего нет… Он такой красивенький, желтенький, у меня как раз цветочный горшочек желтенький… Ну, ладно L». «Привет, ага, ты был прав – тот подошел по размеру (а вот по цвету, настаиваю, – нет). Кран закрутила, уже не капает. По квартире подкрутила еще другие "фигни", к которым он подошел (по размеру, но не по цвету)».

Вот такой себе гостевой брак, который держится на лучших воспоминаниях прошлого. Но узелки все равно натирают. Мы уже научились о них не говорить вслух по скайпу, но… Хотели бы мы, чтобы в один миг всё это как бы рухнуло, и мы опять зажили прежней Семьей? Конечно, хотели бы! Возможно ли? Увы. Но мы сумели после идеологического разрыва выстроить заново свои отношения. Они новые, для нас необычные и, как по скайпу кажется, имеющие будущее. А вот в физическом общении… нужна практика. Сначала нам казалось, что мы и двух дней вместе не выдержим. Но наступали эти два дня, которые перерастали в неделю, две, а потом (увы) конец отпуска… Но с каждым годом мы пытаемся продлевать эти встречи. Мы учимся заново уже не только общаться, а именно жить… Иногда это получается коряво, но мы пытаемся…

Может, если бы мы были помоложе, менее «умными», погибче… Хотя, если бы были помоложе, то точно бы разбежались и нашли бы себе новые, правда, уже «четвертинки»… А нам удалось остаться «половинками». Несмотря ни на что.

P.S.: Чтобы успокоить моих родных – в блоге приведен собирательный образ семьи. Не то, чтобы я – «не такая»… Но что-что, а тихооонечко открыть дверь у меня никогда не получалось J