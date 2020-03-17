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В РФ ограничили въезд для иностранцев

17.03.20 07:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В РФ приняли решение об ограничении въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, с 18 марта. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Правительства РФ.

«ФСБ России с 00:00 по местному времени 18 марта 2020 года до 00:00 по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия», – говорится в тексте распоряжения, подписанного председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 марта.

Как отмечается в документе, ограничения введены «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

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