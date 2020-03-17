COVID-19: В ОБСЕ сообщили о мерах на КПВВ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжали фиксировать превентивные меры в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, предпринимаемыми на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 16 марта.

14 марта на всех КПВВ команда СММ видела сотрудников Государственной пограничной службы Украины в защитных масках и перчатках, которые измеряли температуру у граждан, следующих в подконтрольные правительству районы.

На блокпосте незаконных вооруженных формирований к югу от моста возле Станицы Луганской наблюдатели также впервые видели, как 3 члена НВФ в защитных очках и масках проверяли пешеходов, пересекавших блокпост.

15 марта команда Миссии впервые видела копии официальных уведомлений в нескольких местах в районе КПВВ возле Станицы Луганской. Согласно уведомлениям, с 16 марта по 3 апреля пропуск через КПВВ ограничивается: вход разрешается только тем, у кого есть постоянная регистрация в подконтрольных правительству районах, а выход будет разрешен лицам, проживающим в неподконтрольных правительству районах.

Ранее сообщалось, что на КПВВ в Донецкой и Луганской областях в связи с карантином с 16 марта и в течение 2-х недель будут пропускать через линию разграничения только в одну сторону.