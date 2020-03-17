Завышенные цены на маски и ажиотаж в магазинах: Жители Донецка рассказали о ситуации в городе (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди продолжают скупать продукты. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Так, жители Донецка рассказывают, что все магазины, кафе, рестораны, мастерские и парикмахерские пока что работают. В магазинах – много людей. На парковках возле торговых центров «машину всунуть негде». В частности, так дело обстоит в супермаркете «Молоко» в районе бизнес-центра «Северный».

«Здесь машин обычно нет… С этим коронавирусом – все забито», – поделился местный житель.

Такая же ситуация – у «Молока» на б. Шевченко. «Не скажу, что прям аншлаг. Но если учесть, что обычно машин совсем нет… то это очень много», – комментирует дончанин количество припаркованных автомобилей.

Дончане рассказывают, что на полках остались лишь дорогие крупы и мука, а дешевые продукты быстро разбирают. Так выглядят полки супермаркетов:

Также люди сообщают, что маски и антисептики в аптеках уже в дефиците.

В ряде торговых точек подняли цены. В частности, медицинские маски продают в магазине на ул. Щетинина по 50 руб. (18 грн по местному курсу на 17.03.2020) за штуку.

Также завышена цена, по словам дончан, и в иных местах:

Виктория: «К нам на работу приходил парень, продавал маски по 50 руб. (18 грн – ред.), целый пакет»;

Татьяна: «У нас в "Зеленке" на Цирке 22 руб. (8 грн – ред.)»;

Юлия: «В аптеке по 80 руб. (28 грн – ред.) видели»;

Сергей: «Не переживайте вы так... От Ростова до Адлера та же самая цена на маски».

Напомним, в «ДНР» рассказали о ситуации в магазинах.