В этом месте Кальмиус как крошечная речушечка: Опубликованы кадры из Донецка (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке река Кальмиус в некоторых местах достаточно узкая. Кадры весенней природы и речки на своей странице в Facebook опубликовала местный фотограф Евгения Карпачева.

В частности, Карпачева показала красивое место в 5 км от центра города. «В этом месте Кальмиус как крошечная речушечка, а потом ширь и красота», – отметила она.

Фотограф пришла сюда в поисках лебедей, однако не обнаружила этих птиц. «Лебедей мы не нашли, видимо, они сменили дислокацию», – сообщила Карпачева.