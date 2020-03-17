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В этом месте Кальмиус как крошечная речушечка: Опубликованы кадры из Донецка (Фото)

17.03.20 11:16
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой

В неподконтрольном украинским властям Донецке река Кальмиус в некоторых местах достаточно узкая. Кадры весенней природы и речки на своей странице в Facebook опубликовала местный фотограф Евгения Карпачева.

В частности, Карпачева показала красивое место в 5 км от центра города. «В этом месте Кальмиус как крошечная речушечка, а потом ширь и красота», – отметила она.

Фотограф пришла сюда в поисках лебедей, однако не обнаружила этих птиц. «Лебедей мы не нашли, видимо, они сменили дислокацию», – сообщила Карпачева.

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