Рухнули 200 «квадратов» кровли: На Донетчине горел Дом культуры (Фото)

В с. Никольское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) 16 марта произошел пожар в доме культуры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«16 марта на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в Доме культуры на ул. Центральная в с. Никольское Волновахского района. На место происшествия выехали дежурные отделения 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления», – сообщили в ГСЧС.

Спасатели выяснили, что пожар произошел внутри здания. На момент возникновения пожара в помещении находились 4 работника, которые покинули Дом культуры самостоятельно.

«В 13:34 произошло обрушение конструкций кровли здания на площади 200 кв. м. В 14:02 пожар локализован, в 16:00 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», – сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что от Главного управления ГСЧС области привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.