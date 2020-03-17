Яценюк призвал власть не повторять опыт «законов 16 января»

Если украинские власти повторят опыт «законов 16 января», будет экономический, финансовый, медицинский и политический кризис. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Политик обратился к президенту, спикеру парламента и провластной фракции: «Вы пришли на тезисах демократии, прозрачности, открытого и честного общения с гражданами. Сейчас ваша задача – преодолеть кризис здравоохранения и экономический кризис. И не допустить кризис политический».

На вопрос о работе парламента во время объявленного карантина и возможного принятия законов о новых Минских договоренностях Яценюк сказал: «На это очень четкий ответ: 16 января 2014 года. Пусть тот, кто руководит сегодня парламентом, и провластная фракция вспомнят, чем закончились законы 16 января для режима Януковича».

«Не с этим избирался президент Зеленский. Я убежден, что он не может пойти на такие шаги. Потому что дымовая завеса закончится тем, что никто не будет считаться ни с пандемией, ни с карантином, а люди пойдут защищать свое государство», – подчеркнул политик.

«Мое обращение к президенту, председателю парламента и провластной фракции: не играйте в эти вещи. Вы пришли на тезисах демократии, прозрачности, открытого и честного общения с гражданами. Сейчас ваша задача – преодолеть кризис здравоохранения, то есть пандемию, и преодолеть экономический кризис. И не допустить политический кризис. Как только они что-то начнут делать "под столом" или повторять опыт 16 января, то будет и экономический, и финансовый, и медицинский, и политический кризис», – отметил Арсений Яценюк.

Он отметил, что коронавирус и финансово-экономический кризис – это глобальные проблемы. В то время как российская военная агрессия – это сегодня проблема Украины: «И чем дальше, она все больше и больше становится именно украинской проблемой. Европа сконцентрирована на своей беде. У Соединенных Штатов – собственные проблемы. Да, все говорят: "мы будем помогать Украине". Да, все говорят, что поддерживают мирные инициативы. Да, все говорят, что российская военная агрессия против Украины должна быть наказана. Только от слов к делу – достаточно долгий период».

«Основное сейчас – что говорит президент Зеленский. От его позиции зависит и следующая "Нормандия", и то, попадем ли мы в российскую ловушку вроде разного рода "платформ примирения"», – подчеркнул он.

Такие «платформы примирения» и «консультативные советы» он назвал «чисто гэбэшной технологией для того, чтобы заместить предмет беседы».

«Якобы не Украина с Россией воюет, потому что Россия напала на Украину. А это внутригосударственный конфликт. Примирение кого с кем? Украинцев с украинцами не надо мирить, мы помирены», – подчеркнул Яценюк.