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ДК «Юность», «Донбасс Арена», Кальмиус: Как сегодня выглядит Донецк (Фото)

20.03.20 15:59
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Донецке в центре города большое количество машин можно наблюдать только у торговых центров. Об этом сообщил местный житель.

Мужчина отметил, что на улицах машин мало. Однако, по его словам, это связано не с коронавирусом, а с тем, что в «ДНР» нет работы и все находится в плачевном состоянии.

При этом скопления машин и сравнительно большое количество людей можно наблюдать у супермаркетов и торговых центров.

Дончанин проехал по городу, показав ДК «Юность», стадион «Донбасс Арена», Колхозный рынок, где продают овощи и фрукты, ресторан быстрого питания «Донмак», а также реку Кальмиус с моста.

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