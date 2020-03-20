ДК «Юность», «Донбасс Арена», Кальмиус: Как сегодня выглядит Донецк (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в центре города большое количество машин можно наблюдать только у торговых центров. Об этом сообщил местный житель.

Мужчина отметил, что на улицах машин мало. Однако, по его словам, это связано не с коронавирусом, а с тем, что в «ДНР» нет работы и все находится в плачевном состоянии.

При этом скопления машин и сравнительно большое количество людей можно наблюдать у супермаркетов и торговых центров.

Дончанин проехал по городу, показав ДК «Юность», стадион «Донбасс Арена», Колхозный рынок, где продают овощи и фрукты, ресторан быстрого питания «Донмак», а также реку Кальмиус с моста.