RU
Все новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 17 марта: КПВВ работают в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения

17.03.20 09:12
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Контрольные пункты на линии разграничения функционируют в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 9,2 тыс. человек и 990 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 2500 человек и 250 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 1815 человек и 240 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 1860 человек и 340 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 745 человек и 160 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 2335 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 30 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 5/0;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/10;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 0/10;
  • КПВВ «Гнутово» – 0/5.

«Вчера в связи с введением в действие ограничений на пересечение линии разграничения в КПВВ не пропущены 1296 граждан, что составляет 14% от общего количества пропущенных людей. Большинство граждан по прибытии в КПВВ с неподконтрольной территории самостоятельно принимают решение о возвращении на временно оккупированные территории», – сообщили в Госпогранслужбе.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «8:23. Сейчас в Еленовке очереди вообще нет. Машины и пешеходы подходят по одному и проезжают сразу же. Автобусов не видно, может, на Докучаевском только уехать».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк