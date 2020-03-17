Без программы с МВФ вероятность дефолта очень высока, – Яценюк

Ключевая задача украинского правительства – завершить пакет с МВФ на 5,5 млрд долл. и безотлагательно начать переговоры об увеличении пакета хотя бы до 10 млрд долл. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Политик подчеркнул, что 5 млрд долл., которые должен предоставить МВФ, недостаточно для преодоления кризиса: «Но лучше иметь 5, чем не иметь ничего».

Он напомнил, что в 2014 году правительство под его руководством подписало с Международным валютным фондом программу на 17,5 млрд долл.

«Нынешнее правительство уже сейчас должно звонить, ехать "на перекладных" в Вашингтон, к директору-распорядителю и спросить одно только: что нам нужно сделать для того, чтобы увеличить пакет финансовой помощи с 5 до 10 млрд долл. Как минимум», – сказал Яценюк.

«Закрываются внешние рынки. Из украинских облигаций выходят. Если выходят, то новые покупать не будут. А для того, чтобы потом выйти на рынок, доходность для так называемых иностранных инвесторов будет вдвое-втрое выше. А за это надо платить из бюджета», – сказал политик.

Дефолт – это банкротство украинской экономики, подчеркнул он: «Кто заработает на дефолте? Те, кто должны украинскому государству, и РФ тоже. Произойдет ли дефолт без (программы с) МВФ? Вероятность очень высока, что без МВФ Украина будет объявлена банкротом».