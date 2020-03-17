«Держали в страхе, грозили посадить»: Завербованная «ДНР» жительница Макеевки сдалась СБУ

Жительница неподконтрольной украинскому правительству Макеевки (Донецкая обл.), которую пытались завербовать «спецслужбы ДНР», сдалась Службе безопасности Украины в Кировоградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что девушка была незаконно задержана представителями так называемой «МГБ ДНР» за якобы нелегальные валютные операции. Путем психологического давления, запугивания и угроз уголовного преследования ее заставили согласиться на сотрудничество для сбора разведывательной информации о подразделениях Вооруженных Сил Украины, расположенных на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

«Они держали меня в страхе, что запустят на меня дело и посадят меня на 10 лет. Я не выдержала и приехала на Украину», – рассказывает макеевчанка.

В ноябре 2019 года она переехала на проживание в один из райцентров Кировоградской области.

Осознавая противоправность своих действий и негативные последствия такого сотрудничества, девушка рассказала СБУ об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

«В ходе проверки было установлено, что украинская гражданка не выполняла преступных задач в интересах террористической организации. По материалам следователей решением суда женщина освобождена от уголовной ответственности», – сообщили в СБУ.