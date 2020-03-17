Сводка из зоны ООС за 16 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 16 марта в результате обстрелов со стороны НВФ 1 военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

недалеко от Песок – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Славного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

рядом с Новотошковским – из противотанкового ракетного комплекса;

недалеко от хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ 1 раз обстреляли украинские позиции. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирован обстрел вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 12 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 51 единица. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы села Михайловка, поселков Жабичево, Александровка, Старомихайловка и аэропорта ("Вольво-центр"); на горловском направлении – район поселка Зайцево. При обстрелах применялись противотанковый ракетный комплекс, минометы калибром 82 мм, БТР/БМП, снайперское, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «сегодня утром в результате обстрелов повреждены газопровод и остекление 36 окон в многоквартирном доме в Куйбышевском районе Донецка. Обстрел велся из минометов калибром 120 мм. Повреждения зафиксированы по пр. Маршала Жукова».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия».