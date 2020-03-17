Прекращается работа пунктов пропуска на админгранице с аннексированным Крымом

До 3 апреля временно прекращается работа контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«До 3 апреля 2020 года временно прекращается работа контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или г. Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – на въезд; место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или г. Севастополь, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – на выезд», – отмечают в пресс-службе.

«Также лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества», – добавляют в министерстве.

Там также сообщают, что выезд из аннексированного Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Подчеркиваем, что временное закрытие КПВВ не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины через КПВВ, но и позволит их защитить», – отметили в пресс-службе.

Напомним, решением Кабинета Министров Украины 16 марта был принят ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет железнодорожного, авиасообщения, автобусных пригородных, междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что на КПВВ в Донецкой и Луганской областях в связи с карантином с 16 марта и в течение 2-х недель будут пропускать через линию разграничения только в одну сторону.