В кризис нужно стать над любыми политическими интересами, – Яценюк

В период кризиса нужно стать над любыми политическими интересами. Такое мнение в эфире одного из телеканалов выразил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Политики должны продемонстрировать объединение. Они должны сейчас стать над любыми политическими интересами. Потом поссоримся. Еще это время придет. Но сейчас время объединить усилия, помочь стране и спасти жизни граждан», – сказал Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос, готов ли бизнес к социальной ответственности в нынешнее кризисное время, Арсений Яценюк подчеркнул: «Украинский народ и украинский бизнес готовы. И мы это продемонстрировали в 2014-2015 году. Вспомните, как тогда помогали армии, как все помогали друг другу. И это сейчас не просто вопрос денег, а вопрос вообще человечности, христианских ценностей, как себя вести по отношению к ближнему и по отношению к стране».

«Крупный бизнес обязан сегодня продемонстрировать свою социальную ответственность», – сказал политик.

Яценюк отметил, что видел информацию о закупке медицинских препаратов Фондом Рината Ахметова, об инициативах Виктора Пинчука: «То есть, сейчас это, возможно, будет положительное соревнования крупного бизнеса – показать, что они помогают гражданам».

«Но такая же есть работа для каждого из нас: помочь ближнему, знакомому. Работодателю – помочь тем людям, которые у него работают. В таком кризисе вся страна должна объединиться», – сказал политик.

Фонд Арсения Яценюка «Открой Украину» («Відкрий Україну») закупил 2 тыс. экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Эта партия направляется туда, где увеличивается количество случаев заболевания, в частности в Черновицкую область. Фонд «Открой Украину» также мобилизует средства для приобретения крупной партии респираторных и защитных масок, дезинфекторов и медицинских защитных костюмов.