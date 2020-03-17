Рада поддержала назначение Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора

Сегодня, 17 марта, Верховная Рада Украины по представлению президента Украины поддержала постановление о предоставлении согласия на назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов Украины.

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Окончила с отличием Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение» и «Менеджмент».

С августа по декабрь 2019 года – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. 28 декабря 2019 года назначена на должность и.о. директора Государственного бюро расследований.

Доктор юридических наук (2013 год), член ряда редакционных коллегий научных профессиональных изданий и специализированных ученых советов.