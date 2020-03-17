В «ДНР» сообщили, сколько человек травмированы в ДТП за выходные

В «ДНР» в период с 14 по 15 марта произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, и зарегистрировано 10 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

14 марта в Калининском районе Донецка 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на 22-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 364 нарушения ПДД, от управления транспортом отстранены 33 водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения.