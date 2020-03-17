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В «ЛНР» приостановили верификацию получателей пенсионных выплат

17.03.20 12:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» «пенсионный фонд» приостановил работу по актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 марта. Об этом сегодня, 17 марта, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Пенсионный фонд ЛНР сообщает о приостановлении работы с гражданами по актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 марта 2020 года. Данное мероприятие никаким образом не отразится на процессе получения пенсионных выплат», – говорится в сообщении.

«По всем остальным направлениям деятельности ведомство и его территориальные управления работают в обычном режиме», – уверяют в «ЛНР».

Там также добавляют, что «пенсионный фонд» за месяц провел актуализацию данных 133,5 тыс. получателей пенсионных выплат.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» верификация пенсионеров проходит с 1 февраля по 30 мая, в «ЛНР» – с 1 февраля по 30 июня.

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