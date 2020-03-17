Парламент принял закон об отмене ЕСВ, пени и ряда штрафов на период карантина

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №3220, который должен экономически поддержать бизнес и население в период карантина из-за коронавируса COVID-19. «За» проголосовали 359 народных депутатов, передает «112 Украина».

Нардепы ввели ряд изменений сроком действия с 1 марта по 30 апреля, которые помогут бизнесу. В частности, предусматривается:

освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП);

временная отмена штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

отмена налога на коммерческую недвижимость и землю;

освобождение бизнеса от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты;

отсрочка на 3 месяца обязательного введения РРО для всех категорий «упрощенцев»;

введение временного моратория на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Кроме того, предусмотрено несколько льгот для граждан:

освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля;

помощь для тех, кто заболел коронавирусом или должен находиться на самоизоляции (без уточнений).

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID–19)». Для переселенцев и жителей временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей принятый закон предусматривает решение блока важных вопросов, в том числе отсрочку 60-дневной верификации, запрет на прекращение выплат «Ощадбанком» и запрет на проверки по месту жительства в период карантина.