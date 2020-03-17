На Донетчине за сутки на пожарах пострадали два человека

В понедельник, 16 марта, на пожарах на Донетчине пострадали два человека. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в 12:45 спасателям сообщили о пожаре в квартире на ул. Парковая в Краматорске.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в 3-комнатной квартире на 4-м этаже 5-этажного жилого дома.

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пожар уже не происходил. В результате происшествия пострадал пожилой мужчина, 1937 года рождения. Он был госпитализирован в городскую больницу г. Краматорск в тяжелом состоянии. От Главного управления привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается», – рассказали в пресс-службе.

В 13:01 на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в одном из многоквартирных домов в г. Светлодарск (Бахмутский р-н).

На месте происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что горит 1-комнатная квартира на 1-м этаже 5-этажного жилого дома.

«В результате пожара пострадала женщина. Ее госпитализировали в городскую больницу г. Светлодарск с диагнозом – отравление продуктами горения в удовлетворительном состоянии. Спасатели локализовали пожар в 13:15 и ликвидировали в 13:20. От Главного управления привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается», – сообщили в ГСЧС.