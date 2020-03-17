Карантин из-за COVID-19: В Краматорске показали реальную картину (Видео)

В Краматорске, как и во всей Украине, вводятся карантинные мероприятия из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Какой была ситуация в городе по состоянию на 16 марта, показал блогер Максим Копачевский.

Копачевский побывал на автовокзале в Краматорске. «Автовокзал работает в стандартном режиме», – сообщил он.

На двери автовокзала наклеен информационный плакат, где описаны меры по профилактике инфицирования и распространения COVID-19. В здании людей мало, у касс – несколько человек.

Рядом с вокзалом находится «Экомаркет». Блогер показал обилие овощей и фруктов и малое количество покупателей. «Муку берут, и немножко сахар», – рассказал он.

При этом на полках указанные продукты имеются. Есть также соль, крупы, макаронные изделия, хлеб, алкогольные напитки, и другие товары. На входе работают банкоматы и терминалы. «Какого-то дефицита я вообще не увидел», – отметил блогер.

Также Максим Копачевский прогулялся в сторону главной городской площади – площади Мира. Он сообщил, что люди на улицах находятся без масок. На площади гуляют жители города, в том числе мамы с колясками, дети катаются на самокатах.

Блогер также сообщил, что работают кафе. Был открыт и кинотеатр.

В парке Пушкина люди тоже гуляют без масок. «В парке тоже люди все гуляют… Возможно, кто-то в общественном транспорте или в каких-то местах массового сбора носят эти повязки», – сказал Максим.

Мужчина показал сквер у ДК в центре города, центральный универмаг, где на двери также размещены информационные плакаты. «Людей много, все товары есть, кроме гречки. Гречка едет еще, в дороге. Видимо, разобрали… Еще раз говорю: ажиотажа нет, продукты не скупают, и это хорошо. Люди прекрасно понимают, что ситуация в городе стабильная, все нормально. Без паники», – сообщил он.

Копачевский побывал и в супермаркете «АТБ» – в вечернее время. Он отметил, что людей достаточно много, но ажиотажа нет. Не хватает туалетной бумаги и гречки. «Все остальное, в принципе, есть», – сказал блогер.