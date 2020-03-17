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Рада назначила нового министра экономики

17.03.20 11:59

Верховная Рада Украины назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Об этом сегодня, 17 марта, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

За назначение проголосовали 243 народных депутата.

Глава правительства отметил, что Игорь Петрашко имеет более 20 лет опыта работы в сфере экономики и менеджмента.

«Я считаю его одним из лучших экономистов в Украине, он поможет нам двигаться вперед, в том числе накануне экономического кризиса», – сказал Денис Шмыгаль.

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