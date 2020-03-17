На Луганщине привлечен к ответственности мужчина, распространявший ложную информацию о COVID-19

На Луганщине за распространение в Интернет-сети ложной информации о COVID-19 привлечен к административной ответственности мужчина. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

16 марта сотрудниками полиции совместно с работниками СБУ составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173-1 КУоАП (распространение ложных слухов) в отношении 34-летнего жителя Лисичанска. Как уточнили в полиции, мужчина «распространял в Facebook ложную информацию о пандемии COVID-19».

Протокол направлен в суд для принятия решения согласно нормам действующего законодательства.