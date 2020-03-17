Вице-премьер обсудил с представителями МККК и ООН сотрудничество в период карантина

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников провел встречу с представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине. Стороны обсудили гуманитарное сотрудничество во время карантина. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба МинВОТ.

Министр проинформировал представителей международных организаций о мерах, которые принимает власть для предотвращения распространения вируса COVID-19 на территории Украины.

Представительница МККК Жиллетт Флоранс обратила внимание на необходимость упрощения процедуры импорта медицинских товаров во время карантина.

В свою очередь, представитель ООН Оснат Лубрани обратила внимание на ограничение движения через контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) и на внутренние поездки. Представитель ООН отметила, что нужно принять возможные меры для доставки необходимой гуманитарной помощи уязвимым категориям людей, проживающим на неподконтрольных украинскому правительству территориях. Участники встречи выразили обеспокоенность тем, что с 2014 года там остались преимущественно старики. При этом, совершая поездки через линию разграничения, они находятся в наибольшей группе риска.

Алексей Резников заверил, что Украина будет способствовать беспрепятственной работе международных и международных гуманитарных организаций. Он также отметил, что Указом президента Украины поручено ввести таможенное оформление грузов (лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения для борьбы с COVID-19), поступающих в Украину, в течение суток.

Представители МККК и ООН выразили готовность всесторонне поддерживать Украину. Была достигнута договоренность определить имеющиеся потребности страны и оценить возможности их обеспечения в рамках деятельности МККК и ООН.