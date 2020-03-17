Суд по делу МН17 проведет слушания за день и отложит рассмотрение до июня

Запланированное ранее заседание суда по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году состоится 23 марта, затем рассмотрение дела перенесут до 8 июня. Об этом говорится в сообщении Гаагского суда, передает «УНН».

«23 марта 2020 года в 10:00 слушания по уголовному делу MH17 возобновятся без общественности и прессы, но будут сопровождаться прямой трансляцией. Суд примет решение только по предварительным запросам и приостановит рассмотрение дела до 8 июня 2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее в Гаагском суде заявили, что на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции, в заседаниях по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 могут быть внесены изменения.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.