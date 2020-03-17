На Донетчине полицейского подозревают в продаже наркотиков ради увеличения показателей

На Донетчине сотруднику полиции сообщено о подозрении в организации сбыта наркотических веществ ради повышения показателей своей работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Краматорске, сообщили о подозрении участковому офицеру полиции сектора превенции Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Правоохранителя подозревают в незаконном приобретении и сбыте особо опасных наркотических веществ по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались, насилием (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) и заведомо ложном сообщении о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, в сентябре 2017 полицейский в сговоре с другим участковым офицером и бывшим сотрудником полиции без законных оснований задержали местного жителя и доставили его в служебное помещение участковых офицеров полиции в г. Мариуполе.

«Применяя насилие и угрозы привлечения к уголовной ответственности за совершение вымышленного тяжкого уголовного преступления полицейский заставил задержанного согласиться продавать каннабис и сообщать ему о лицах, которые приобретут наркотическое вещество, с целью дальнейшего их разоблачения. Для этого правоохранитель лично обеспечил задержанного наркотиками. Таким образом, искусственно создавая доказательства обвинения в совершении преступления, правоохранитель осуществлял фиктивное повышение показателей своей работы по раскрытию и выявлению незаконного оборота наркотических средств», – рассказали в пресс-службе.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.