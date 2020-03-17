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В Покровске жители массово скупают крупы, соль и туалетную бумагу

17.03.20 13:24
Полки в супермаркетах пустеют
Полки в супермаркетах пустеют / Фото: 06239.com.ua

Жители Покровска (Донецкая обл.) разбирают в магазинах консервы, крупы, соль, туалетную бумагу. В некоторых супермаркетах полки пустеют на глазах, передает «Сайт Покровска и Мирнограда».

Как пояснили в одном из супермаркетов города, действительно, сейчас зафиксирован высокий спрос на отдельные категории товаров: это крупы и антибактериальные средства.

При этом скупают не дорогие, а более дешевые крупы и соль. Особой популярностью пользуется гречка. Также горожане разбирают различные консервы. Продавцы уверяют, что в данное время дефицита товаров нет, полки постоянно пополняют продуктами.

Такой ажиотажный спрос в Покровске зафиксирован не во всех магазинах города.

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