В Покровске жители массово скупают крупы, соль и туалетную бумагу

Жители Покровска (Донецкая обл.) разбирают в магазинах консервы, крупы, соль, туалетную бумагу. В некоторых супермаркетах полки пустеют на глазах, передает «Сайт Покровска и Мирнограда».

Как пояснили в одном из супермаркетов города, действительно, сейчас зафиксирован высокий спрос на отдельные категории товаров: это крупы и антибактериальные средства.

При этом скупают не дорогие, а более дешевые крупы и соль. Особой популярностью пользуется гречка. Также горожане разбирают различные консервы. Продавцы уверяют, что в данное время дефицита товаров нет, полки постоянно пополняют продуктами.

Такой ажиотажный спрос в Покровске зафиксирован не во всех магазинах города.