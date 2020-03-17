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Минэкономики постоянно мониторит наличие продуктов в торговых сетях (Список)

17.03.20 14:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство экономики и сельского хозяйства Украины каждые 2 дня делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

«Для нас является приоритетом обеспечить комфортное прохождение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность», – отметил чиновник.

Он напомнил, что сегодня Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Документом на Кабинет министров Украины возложена обязанность обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Высоцкий опубликовал список продуктов, наличие которых подлежит мониторингу: мука пшеничная высшего сорта, хлеб из муки пшеничной высшего сорта, хлеб из муки пшеничной I сорта, хлеб ржано-пшеничный, макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), крупа гречневая, рис, говядина I категории, свинина, сало, птица, колбаса вареная I сорта, молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, сыр мягкий, масло, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное, картофель, соль.

Напомним, жители Покровска (Донецкая обл.) массово разбирают в магазинах консервы, крупы, соль, туалетную бумагу.

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