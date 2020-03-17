Нашли бутылку с неизвестным веществом: На Донетчине отравились трое детей

В с. Доброполье (Покровский р-н, Донецкая обл.) трое мальчиков в возрасте 6, 8 и 9 лет нашли бутылку с неизвестным веществом и выпили ее. В результате двое братьев оказались в реанимации, третьего врачи отпустили домой. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от врачей местной больницы о том, что ими оказана медицинская помощь трем несовершеннолетним жителям с. Доброполье, отравившимся алкоголем.

«Установлено, что мальчики нашли на детской площадке бутылку с неизвестной жидкостью, открыли ее и каждый сделал несколько глотков. Через некоторое время детям стало плохо и это заметил прохожий. Мужчина сразу вызвал "скорую помощь", медики которой немедленно отвезли детей в больницу. Состояние двух родных братьев 2013 и 2010 годов рождения было крайне тяжелым и врачи поместили их в реанимационное отделение. Третий мальчик выпил жидкости меньше всех, поэтому его обследовали и отправили домой. Сегодня уже все дети находятся дома», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.