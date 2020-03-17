В Украине уже 7 случаев заболевания COVID-19, – замминистра здравоохранения

На сегодня, 17 марта, в Украине зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«4 случая в Черновицкой области, 1 – в Житомирской и 2 – в Киеве. Один из случаев в Киеве связан с поездкой во Францию, второй случай – связан с контактом с человеком, который заболел в Житомирской области, и болезнь завершилась летальным исходом», – уточнил Ляшко.

По его словам, в данное время новые больные изолированы, им оказывается медицинская помощь, за всеми контактами установлено медико-санитарное наблюдение. При этом у первого заболевшего в Черновицкой области уже есть негативный тест на коронавирус, если повторно через два дня результат будет также негативным, то в Украине ожидается первый случай выздоровления после коронавирусной болезни.

Ляшко напомнил, что на сегодня нет специфического лечения коронавирусной болезни, есть только симптоматическое. В этой связи он призвал украинцев не верить мошенникам, которые пытаются продать лекарства от коронавируса.

«Это мошенничество, и на него мы будем реагировать достаточно жестко, мы разрабатываем определенные механизмы», – подчеркнул замминистра.

По его словам, основной стратегией противодействия коронавирусу в Украине на сегодня является профилактика, и на это направлены все мероприятия, которые проводятся правительством.

Виктор Ляшко также отметил, что принятие Верховной Радой закона для противодействия распространению коронавирусного заболевания позволит оперативно реагировать на динамику изменений, которая происходит достаточно стремительно.

По данным МОЗ, на 17 марта в Украине исследуют анализы 42 человек на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случая – подтверждены лабораторно, 89 – отрицательные, коронавируса нет, 42 – исследуется). В мире было зарегистрировано 182 406 случая заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев заболевания в 150 странах, территориях, регионах.