Два слоя и завязки: В «ЛНР» заявили, что начали производить медицинские маски (Фото)

В «Л-ДНР» производят медицинские маски, и намерены наращивать производство. Об этом сегодня, 17 марта, сообщают местные интернет-ресурсы.

Так, в «ЛНР» заявили, что наладили выпуск защитных масок на базе ООО «Алчевскспецодежда».

Как утверждает «первый заместитель председателя правительства ЛНР» Юрий Говтвин, за сутки произведено 2 тыс. масок. Производство намерены наращивать, также собираются привлекать мощности Брянковского швейного объединения.

«Первая партия вчера была – 1 500, сегодня 2 000 и будем наращивать. Достаточно сырья... Процесс этот будет беспрерывный. Продукция будет поступать в аптеки государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугмедфарм" и в больницы», – уверяют в «республике».

Цену на маски обещают зафиксировать в пределах 18-20 руб. (6-7 грн по местному курсу на 17.03.2020).

На предприятии рассказали, что маска состоит из бязи, 100% хлопка в 2 слоя и завязки. Она многоразовая, ее можно постирать, погладить, выварить.

Также в «ЛНР» уверяют, что это – превентивные меры, а подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа нет.

В «ДНР» сообщают, что ежедневно производят несколько десятков тысяч масок.

При этом «председатель правительства ДНР» Александр Ананченко признал, что в некоторых аптеках есть дефицит. «Ежедневно в ДНР производится несколько десятков тысяч масок. Если в некоторых аптеках есть дефицит, то это вопрос буквально нескольких дней», – уверяет Ананченко.

Он также заявил, что «к августу-сентябрю 2020 года планируется создание стратегического запаса медицинских масок».

Напомним, в «ДНР» рассказали о ситуации в магазинах.

Также сообщалось, что маски и антисептики в аптеках в Донецке уже в дефиците, а в торговых точках продают маски по завышенной стоимости.