Главный военный прокурор Украины подал в отставку

Исполнявший обязанности генерального прокурора Украины, бывший заместитель Руслана Рябошапки и главный военный прокурор Виктор Чумак написал заявление на увольнение. Об этом сегодня, 17 марта, Виктор Чумак сообщил на своей странице в Facebook.

Чумак поблагодарил от себя и всей команды всех тех, кто поддерживал.

«Прошу вас уволить меня с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры», – говорится в заявлении Чумака на имя новоназначенного генерального прокурора Ирины Венедиктовой.