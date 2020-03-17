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Главный военный прокурор Украины подал в отставку

17.03.20 14:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Исполнявший обязанности генерального прокурора Украины, бывший заместитель Руслана Рябошапки и главный военный прокурор Виктор Чумак написал заявление на увольнение. Об этом сегодня, 17 марта, Виктор Чумак сообщил на своей странице в Facebook.

Чумак поблагодарил от себя и всей команды всех тех, кто поддерживал.

«Прошу вас уволить меня с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры», – говорится в заявлении Чумака на имя новоназначенного генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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