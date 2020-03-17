Давно пора искать идеи, объединяющие большинство, – эксперт о «Нацплатформе примирения»

В Украине 12 марта презентовали «Национальную платформу примирения и единства» (НППЕ). На презентации в Киеве говорилось, что НППЕ призвана объединить профессионалов из всех сфер жизни для урегулирования конфликта на Донбассе. Одним из самых спорных моментов Платформы стала инициатива переговоров с представителями неподконтрольной украинской власти части Донбасса. На презентацию пришли ветераны батальона «Азов», они были возмущены услышанным с трибуны и планируемая, видимо, дискуссия быстро переросла в потасовку.

При этом запуск данной Платформы мог бы стать элементом действенной государственной гуманитарной политики по информационному сшиванию страны. Об этом «Донецким новостям» рассказала эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.

По ее словам, все инициативы по налаживанию мира в Украине в основном разрабатывались «сверху вниз»: решения принималась наверху без достаточного диалога, в особенности, с представителями неподконтрольных территорий, и часто были неэффективными.

«Запуск данной Платформы – шаг, который в комплексе с другими инициативами мог бы стать одним из элементов для формирования действенной государственной гуманитарной политики по информационному сшиванию страны», – сообщила Ева Антоненко.

«Слишком много за последние годы было внедрено идей, разделявших украинцев, и давно пора искать такие, которые объединяли бы большинство. А учитывая ожидаемый высокий уровень профессионализма участников Платформы (к ней должны быть привлечены представители общественных организаций, в том числе из ОРДЛО, конфликтологи, госинституты, различные эксперты и т. д.), результаты ее работы могут оказаться положительными», – добавила она.

Как отметила эксперт, реакция отдельных сил на проведение данной Платформы является показательной: намеренно создавалась медийная картинка, формирующая мнение, что в стране невозможны ни консенсус, ни примирение, и ее также увидели и представители неподконтрольных территорий.

Кроме того, эксперт Украинского института политики сообщила, что создается впечатление, что достаточные меры безопасности для участников Платформы не были обеспечены намеренно. «Поэтому есть вероятность, что внутренние и внешние силы, заинтересованные в продолжении войны, будут мешать проведению мероприятий, консолидирующих сторонников мира и объединения», – сказала Антоненко.

По словам эксперта, в такой ситуации главное – реакция первых лиц государства, их политическая воля для поддержки данной Платформы. «И – достаточная силовая защита проводимых мероприятий и лидеров Платформы от агрессивно настроенных праворадикалов», – подытожила она.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Надежды и риски "Платформы примирения": Ждать ли Донбассу перемен к лучшему».