COVID-19: В Украине ввели административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина

Верховная Рада Украины ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе. «За» проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» проголосовало 344 народных депутата. Законопроект принят за основу и в целом. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен ст. 44-3 «Нарушение правил относительно карантина людей», согласно которой нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

То есть, административная ответственность установлена ​​за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19. Штраф может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн. Для должностных лиц – штраф от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Кроме того, повышена уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и изложить ст. 325 Уголовного кодекса в такой редакции: «Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан* или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет».

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также в ведомстве опубликовали инфографику с установленными штрафами за рубежом:

Напомним, на сегодня, 17 марта, в Украине зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19. На срочном заседании Кабинета министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, в Луганской области за распространение в интернет-сети ложной информации о COVID-19 мужчина привлечен к административной ответственности.

* Штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн.