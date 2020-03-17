На КПВВ Донетчины принимают специальные меры (Фото)

Для устранения угрозы распространения коронавируса COVID-19 в районе операции Объединенных сил (ООС), на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) принимают специальные меры. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, на КПВВ «Майорское» (Донецкая обл.) внедрена усиленная проверка людей, которые едут на подконтрольную правительству Украины территорию из временно неподконтрольной Горловки.

С помощью спецприборов представители Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) проводят температурный скрининг каждому, кто пересекает пропускной пункт. «Медицинские работники регулярно дезинфицируют помещения и боксы на КПВВ. В случае выявления у человека повышенной температуры его обследуют дежурные медики и при необходимости доставляют в изоляторы медицинских учреждений для оказания необходимой помощи», – говорится в сообщении.

В штабе ООС напоминают, что на данный момент введен временный запрет въезда с временно неподконтрольных украинской власти территорий для лиц, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. Пропуск указанной категории лиц в обратном направлении осуществляется без ограничений.

А военнослужащие Донецкого пограничного отряда продолжают проводить разъяснения ограничений пересечения линии разграничения на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово», о чем сообщает пресс-служба отряда. «Напоминаем, что пересечь линию разграничения на въезд на контролируемую территорию могут граждане с постоянным местом регистрации. Так же – путешествовать на выезд на временно оккупированные территории в период карантина могут только лица с постоянной регистрацией на указанной территории. Отмечаем также, что руководство Объединенных сил с пониманием относится к необходимости пересечения линии разграничения гражданами из-за критически важных жизненных обстоятельств. Поэтому в случае возникновения у граждан необходимости пересечения линии разграничения, могут быть приняты отдельные решения по их пропуску», – говорится в сообщении.

На КПВВ «Гнутово» и «Новотроицкое» продолжает применяться температурный скрининг к лицам, пересекающим линию разграничения на въезд с временно неподконтрольной на подконтрольную территорию.

Как уточняется, на данный момент ни на одном КПВВ лиц с признаками заболевания выявлено не было.

Фото: пресс-центр штаба ООС и Донецкий погранотряд

Кроме того, на КПП каждому военнослужащему, перед допуском к службе, измеряется температура, а также проводится санитарная обработка помещений, где находится личный состав во время несения службы и на постоянной основе.

Также пограничники призывают гражданских лиц ограничить поездки до окончания периода карантина.

Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.

Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

С разъяснением относительно пересечения КПВВ в режиме ограниченного пропуска, который вводится с 16 марта по 3 апреля 2020 года, можно ознакомиться здесь.