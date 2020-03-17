В работе ж/д вокзалов Украины вводятся ограничения

Акционерное общество «Укрзализныця» с 12:00 18 марта вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба организации.

«Укрзализныця вводит дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 12:00 18 марта 2020 года вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов», – говорится в сообщении.

Так, завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей. Будут работать только железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей – не более 10 человек.

Сегодня, для уменьшения очередей в железнодорожные кассы, Укрзализныця открыла их максимальное количество на всех вокзалах страны.

Также в организации напоминают, что средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда. «Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця временно приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение, начиная с 12:00 18 марта.

Напомним, на срочном заседании Кабинета министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.