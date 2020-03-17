Более 60 случаев: Волонтер рассказал, кто не смог вернуться домой из-за ограничений на КПВВ Донбасса

Вчера, 16 марта, после вступления в силу приказа командующего операцией Объединенных сил (ООС) о временных мерах по ограничению пересечения линии разграничения с целью предотвращения распространения болезни вызванной коронавирусом, сотрудники Гуманитарной миссии «Пролиска» задокументировали на пяти контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса более 60 случаев, когда люди не смогли вернуться домой по своему фактическому адресу проживания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, в частности, студенты, чьи учебные заведения и общежития в Киеве, Харькове и других городах Украины закрыли на карантин, не смогли вернуться к родителям, проживающим на неподконтрольной Украине территории.

Также сотрудниками Миссии были зафиксированы случаи, когда семьи с детьми, приезжавшие в выходные навестить родственников на подконтрольную Украине территорию, не смогли вернуться обратно, так как один из супругов зарегистрирован на неподконтрольной Украине территории, а второй на подконтрольной.

Немало случаев, когда пенсионеры по совету юристов для того, чтобы получать выплаты, оформили прописку в городах на подконтрольной Украине территории, но фактически проживают в Донецке или Луганске и сейчас не могут вернуться домой.

«Данная ситуация сложилась из-за того, что не все люди знали об ограничениях пересечения линии разграничения. Ведь документ был обнародован только в воскресенье, 15 марта, а уже в понедельник вступил в силу. Мы считаем, что в данный приказ необходимо внести изменения и заменить формулировку "место регистрации" на "фактическое место проживания", а также оповестить людей об изменениях за 2-3 дня, что позволит им вернуться домой», – отметил в официальном обращении Миссии по поводу ситуации, связанной с ограничением пересечения КПВВ, Евгений Каплин.

Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.

Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

С разъяснением относительно пересечения КПВВ в режиме ограниченного пропуска, который вводится с 16 марта по 3 апреля 2020 года можно ознакомиться здесь.