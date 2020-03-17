Как вернуть деньги за билеты на отмененные поезда: Разъяснение Укрзализныци

С 11 по 17 марта Акционерное общество «Укрзализныця» уже вернуло деньги за 400 тыс. билетов, которые отменены из-за введения карантина. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«Все билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного отправления отмененного поезда. Приносим извинения за неудобства, но это вынужденная и необходимая мера для противодействия распространению коронавирусу и сохранению вашего здоровья. Поэтому, уважаемые пассажиры, прошу вас сохранять спокойствие и не скапливаться у железнодорожных касс. Всем успеют вернуть средства», – написал он.

По информации пресс-службы компании, в Украине наблюдается существенное падение продаж ж/д билетов на фоне увеличения случаев возврата проездных документов. С 11 по 15 марта пассажиры вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на сумму свыше 86 млн грн. «Укрзализныця принимает все возможные усилия для обеспечения возврата средств пассажирам за неиспользованные билеты. Стоимость проездных документов на все отмененные рейсы возмещается в полном объеме», – говорится в сообщении.

Так, в Укрзализныце ответили на самые часто задаваемые вопросы по возврату билетов.

Как вернуть билет, приобретенный в кассе?

Для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают средства.

Для удобства возврата билетов, приобретенных в кассах, и во избежание концентрации людей у касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления отмененного поезда. Поэтому пассажиров призывают, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе.

Что делать, если в кассе отсутствует достаточное количество наличных?

В таком случае при возвращении билет гасится и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6 месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира.

Как вернуть билет, приобретенный онлайн?

Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

Что делать, если при возврате билета онлайн была взыскана комиссия?

В случае, если средства возвращаются за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом.

«Укрзализныця принимает все меры для обеспечения касс необходимым количеством наличности. Просим пассажиров относиться к ситуации с пониманием и терпением», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе также напоминают, что Укрзализныця компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за введения карантина международные поезда. «На международные поезда, которым ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ. Во всех остальных случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с "Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины"», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця временно приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение, начиная с 12:00 18 марта, а также вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов.

Напомним, на срочном заседании Кабинета министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.