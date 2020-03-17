В «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса, – правозащитники

В «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

Так, 15 марта состоялась спартакиада по игровым видам спорта среди сборных команд сельских районов ОРДО* в пгт Новый Свет. «В соревнованиях, которые прошли по видам спорта баскетбол и настольный теннис, приняли участие более 50 спортсменов из Старобешевского Новоазовского и Амвросиевского районов, а также города Ясиноватая», – говорится в сообщении.

В тот же день в Макеевке состоялась финальная часть соревнований по мини-футболу среди детско-юношеских команд. «На фото видно, что данное мероприятие является массовым и проведено, несмотря на все предостережения о распространении коронавирусной инфекции», – отмечают правозащитники.

Также, по информации правозащитников, анонсировано проведение в ОРДО III «Республиканских» спортивных студенческих игр среди обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования с 17 по 26 марта. Отмечено, что в спортивных играх будут участвовать 16 вузов.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей действует «приказ администрации ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Однако фактически никакого противодействия COVID-19 не проводят.

* Сокращения: ОРДО – отдельные районы Донецкой области