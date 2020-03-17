Укрзализница приостанавливает внутренние пассажирские перевозки

АО «Укрзализныця» временно приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение начиная с 12:00 18 марта. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба компании.

«Укрзализныця, начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) в связи с карантином, вызванным вспышкой острой респираторной болезни COVID-19 до принятия отдельного решения правительства. Поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов.

Также, для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у ​​касс, «Укрзализныця» продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который был отменен.

«Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы ни обратились на протяжении отведенного времени, деньги будут возвращены в полном объеме», – подчеркнули в пресс-службе «Укрзализныци».

В компании напомнили, что билеты, приобретенные в интернете, возвращаются через онлайн сервисы: деньги перечисляются на карту в течение 30 дней.

Уточняется, что грузовые железнодорожные перевозки продолжают осуществляться.

Кроме того, «Укрзализница» опубликовала список поездов, курсирование которых между областями Украины отменяют из-за карантина в связи с противодействием коронавирусной инфекции. Всего, компания отменила курсирование около сотни поездов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.