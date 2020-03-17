Задерживают, применяют пытки: Участники «МГБ Л-ДНР» пытаются вербовать жителей Донбасса

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила очередные попытки представителей «МГБ Л-ДНР» завербовать жителей Донецкой и Луганской областей для выполнения разведывательно-подрывных задач в ущерб госбезопасности Украины. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, по данным спецслужбы, жительница временно неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) была незаконно задержана представителями «МГБ ДНР» за якобы нелегальные валютные операции. Используя психологическое давление, запугивание и угрозы уголовного преследования, злоумышленники заставили женщину согласиться на сотрудничество для сбора развединформации о подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

«В ходе проверки было установлено, что украинская гражданка не выполняла преступных задач в интересах террористической организации. По материалам следователей СБУ решением суда женщину освободили от уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

Также, в Луганской области контрразведка СБУ разоблачила еще одну попытку вербовки местного жителя участниками «МГБ ЛНР».

«Контролируемые российскими спецслужбами боевики под вымышленным предлогом незаконно задержали предпринимателя из временно оккупированного Луганска. Обвинив мужчину в якобы хранении оружия для совершения диверсий, злоумышленники требовали от него периодически посещать подконтрольную украинской власти территорию Луганщины. Там он должен был собирать информации о дислокации и перемещении украинских военных подразделений и передавать полученные сведения представителям так называемого "МГБ ЛНР"», – сказано в сообщении.

Так, для того, чтобы склонить луганчанина к сбору информации, к нему применялись пытки. Освободиться из плена мужчине удалось лишь после подписания согласия на конфиденциальное сотрудничество с «МГБ ЛНР».

Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области, мужчина сразу же обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своего задержания.

В СБУ напомнили, что гражданин, который добровольно сообщил правоохранителям о соответствующей террористической деятельности, способствовал ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.