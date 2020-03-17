Украина на карантине: Укрпочта не будет брать плату за хранение почтовых отправлений

В Украине, в том числе на Донбассе, во время карантина АО «Укрпошта» частично меняет условия хранения, доставки и вручения почтовых отправлений «Укрпошта Экспресс», «Укрпошта Стандарт» и «Укрпошта SmartBox». Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба компании.

Подчеркивается, что с 17 марта и до окончания карантина во всех отделениях почтовой связи плата за хранение зарегистрированных почтовых отправлений, в частности «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта SmartBox» не взимается. Также бесплатным будет хранение входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

«В условиях карантина "Укрпошта" должна обеспечить стабильную и, прежде всего, безопасную работу сотрудников. Поэтому пока частично изменяет условия доставки вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с работниками отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

По информации компании, до конца карантина почтовые отправления (кроме писем со знаком «Судебная повестка») будут вкладываться в почтовые и абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресаты должны будут проинформированы о поступлении заказных писем сообщениями, через интернет или средства связи – домашние или мобильные телефоны.

Заказные письма со знаком «Судебная повестка» должны будут доставляться согласно требованиям правил предоставления услуг почтовой связи.