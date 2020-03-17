В «Л-ДНР» усилили подготовку артиллерийских подразделений НВФ

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) наращивают уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений. Также, под руководством российских инструкторов в настоящее время на полигоне, расположенном на неподконтрольной территории Донецкой области, проходят сборы. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск наращивает уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений», – говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР, 16-17 марта на полигоне «Южный», расположенном на временно неподконтрольной территории Донецкой области, под руководством российских инструкторов проводятся сборы с корректировщиками артиллерийского огня. «На сборы привлекаются офицеры тактического звена (заместители командиров рот, командиры взводов) мотострелковых подразделений российских оккупационных войск», – сказано в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-центре, в марте в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса увеличилось количество и интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов.