«На Каргилле машин нет»: Ситуация в пунктах пропуска днем 17 марта

Контрольные пункты на линии разграничения работают в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе. По состоянию на день сегодня ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «10:42. Муж ехал через Курахово. На блокпосту никаких машин, человек 20 со стороны Донецка "прорываются" в Украину. Военные разворачивают тех, кто без украинской прописки»;

Алексей: «10:56. На Каргилле в Украину машин нет»;

Марина: «13:45. Марьинский БП. На въезд – на украинском – автобус пеших, машин – нет, ДНР – тоже пусто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Егор: «10:52. КПВВ "Новотроицкое": есть небольшие очереди для пешеходов. Автомобили – очередей нет. ДПСУ предупреждает о въезде».

КПВВ «Станица Луганская»:

Евгения: «12:05. Только что была в Станице. Людей в Украину нет, обратно бабки только возвращаются. По ВПЛ не пустили. Ситуацию выслушали и вернули».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.