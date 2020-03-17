Хотя бы сохранить в том виде, в каком он есть: В «ДНР» хотят законсервировать завод «Стирол»

В «ДНР» «власти» рассматривают возможность консервации завода «Стирол» в Горловке. Об этом сегодня, 17 марта, заявил «министр промышленности и торговли» Эдуард Арматов, передают местные интернет-ресурсы.

«"Стирол" у всех на повестке дня, и мы прекрасно понимаем ситуацию, которая там происходит. В течении 2019 года мы обсуждали ряд вопросов – и возобновления производства, и его консервации. На данный момент на рассмотрении находится нормативный документ по консервации завода, который позволит хотя бы его сохранить в том виде, в каком он есть, до тех пор, пока не улучшится состояние с боевыми действиями», – сообщил Арматов.

Он добавил, что рассматривается и вопрос о погашении задолженности сотрудникам, «а также финансирование персонала завода в режиме консервации предприятия».