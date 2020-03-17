RU
Все новости

Хотя бы сохранить в том виде, в каком он есть: В «ДНР» хотят законсервировать завод «Стирол»

17.03.20 16:26
Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

В «ДНР» «власти» рассматривают возможность консервации завода «Стирол» в Горловке. Об этом сегодня, 17 марта, заявил «министр промышленности и торговли» Эдуард Арматов, передают местные интернет-ресурсы.

«"Стирол" у всех на повестке дня, и мы прекрасно понимаем ситуацию, которая там происходит. В течении 2019 года мы обсуждали ряд вопросов – и возобновления производства, и его консервации. На данный момент на рассмотрении находится нормативный документ по консервации завода, который позволит хотя бы его сохранить в том виде, в каком он есть, до тех пор, пока не улучшится состояние с боевыми действиями», – сообщил Арматов.

Он добавил, что рассматривается и вопрос о погашении задолженности сотрудникам, «а также финансирование персонала завода в режиме консервации предприятия».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк